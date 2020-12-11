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Из-за COVID-19 власти Петербурга ввели новые требования к проведению культурных мероприятий
Сегодня, 19:41
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Из-за COVID-19 власти Петербурга ввели новые требования к проведению культурных мероприятий

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С 12 июня по 12 июля в городе будут действовать дополнительные требования к проведению мероприятий.

В четверг, 10 июня, стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов внес и подписал изменения в постановление Правительства Санкт‑Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Таким образом, с 12 июня по 12 июля в Петербурге будут действовать дополнительные требования к проведению культурных и зрелищных мероприятий. Так, число посетителей мероприятия в помещениях не должно превышать 3000 человек. А организаторы мероприятий на открытом воздухе обязаны соблюдать требования регламента, который до 11 июня утвердят в комитете по культуре Петербурга.

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Фото: Piter.tv

 

Теги: власти петербурга, коронавирус, требования
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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