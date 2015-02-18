16-летнюю нашли в туалете ТРК на Стачек без сознания

Она находится в реанимации.

Несовершеннолетнюю нашли на полу в туалете в ТРК на проспекте Стачек. Об этом рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Вечером 29 октября в детскую больницу доставили несовершеннолетнюю, которой вскоре исполняется 16 лет. Девушку без сознания нашли на полу в туалете в ТРК "Континент" на проспекте Стачек.

У нее диагностировали токсическое действие неуточненных веществ. В тяжелом состоянии девушка помещена в реанимацию.

Ранее в Петербурге восьмиклассница отравилась таблетками для похудения.

Фото: Piter.tv