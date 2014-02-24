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В Петербурге восьмиклассница отравилась таблетками для похудения
Сегодня, 9:03
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В Петербурге восьмиклассница отравилась таблетками для похудения

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Она без ведома взрослых принимала таблетки с целью похудения. 

В Выборгском районе Петербурге восьмиклассница из-за попыток похудеть оказалась на больничной койке. Она принимала таблетки для похудения, рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Рано утром 24 октября в Филатовскую больницу увезли 14-летнюю восьмиклассницу. Девочку без сознания обнаружила мать.

Сама девочка позднее призналась врачам, что без ведома взрослых принимала таблетки с целью похудения. 

Школьница состоит на консультативном учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в Колпино 12-летний мальчик отравился освежителем воздуха.

Фото: pxhere

Теги: дети, похудение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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