В Петербурге восьмиклассница отравилась таблетками для похудения

Она без ведома взрослых принимала таблетки с целью похудения.

В Выборгском районе Петербурге восьмиклассница из-за попыток похудеть оказалась на больничной койке. Она принимала таблетки для похудения, рассказало АН "Оперативное прикрытие".

Рано утром 24 октября в Филатовскую больницу увезли 14-летнюю восьмиклассницу. Девочку без сознания обнаружила мать.

Сама девочка позднее призналась врачам, что без ведома взрослых принимала таблетки с целью похудения.

Школьница состоит на консультативном учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее в Колпино 12-летний мальчик отравился освежителем воздуха.

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