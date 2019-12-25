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10-метровая воронка образовалась из-за разгерметизации подземного газопровода в Колпино
Сегодня, 8:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

10-метровая воронка образовалась из-за разгерметизации подземного газопровода в Колпино

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Глубина воронки составляет около 4 метров.

Стали известны подробности происшествия в Колпино, в результате которого произошёл сильный хлопок газа.

По данным Piter.tv, информация о ЧП от жителей домов 24-28 по улице Севастьянова поступило в экстренные службы 31 октября в период с 21:51 до 22:16.

Выездом установлено, что на пустыре, расположенном в 150 метрах от дома 28 по улице Севастьянова по неустановленной причине произошла разгерметизация трубы диаметром 1400 мм (срыв заглушки), принадлежащей ООО "Петербург Газ".  Газ в трубе отсутствовал ввиду ремонта. Труба была заполнена сжатым воздухом, который повредил продувочную свечу на соседней нитке газопровода, что повлекло за собой выброс (без горения) газовых потоков в атмосферу. В 23:15 утечка газа была ликвидирована.

В результате происшествия образовалась воронка глубиной около 4 метров, диаметром 10 метров, пострадавших нет, повреждений зданий нет, повреждения получили припаркованные автомашины, сумма ущерба устанавливается. Прокуратура Колпинского района начала проверку после данного инцидента. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

 

Теги: газ, колпино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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