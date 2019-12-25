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Прокуратура Колпинского района начала проверку после взрыва газа на Севастьянова
Сегодня, 8:39
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Прокуратура Колпинского района начала проверку после взрыва газа на Севастьянова

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Сейчас на месте ЧП работают спасатели и аварийные службы.

 Прокуратура Колпинского района проводит проверку после взрыва на улице Севастьянова. Напомним, накануне здесь произошла разгерметизация подземного газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснят, соблюдались ли требования федерального законодательства, связанные с использованием объекта газовой инфраструктуры. Добавим, что на место аварии уже выезжал  прокурор Колпинского района Андрей Фёдоров.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и аварийные службы, специалисты уже начали восстановительные работы.

Отметим, что время хлопка были повреждены машины, которые были припаркованы рядом с местом аварии.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти на полигоне взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпасы времён войны.

Фото: Телеграм / Мегаполис / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: взрыв газа в колпино, колпино, прокуратура, улица севастьянова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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