Прокуратура Колпинского района начала проверку после взрыва газа на Севастьянова

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и аварийные службы.

Прокуратура Колпинского района проводит проверку после взрыва на улице Севастьянова. Напомним, накануне здесь произошла разгерметизация подземного газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники прокуратуры выяснят, соблюдались ли требования федерального законодательства, связанные с использованием объекта газовой инфраструктуры. Добавим, что на место аварии уже выезжал прокурор Колпинского района Андрей Фёдоров.

Сейчас на месте ЧП работают спасатели и аварийные службы, специалисты уже начали восстановительные работы.

Отметим, что время хлопка были повреждены машины, которые были припаркованы рядом с местом аварии.

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Фото: Телеграм / Мегаполис / ДТП и ЧП Санкт-Петербург