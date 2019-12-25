В Колпино произошла разгерметизация подземного газопровода без пожара

По данным МЧС, в результате инцидента пострадавших нет.

Причиной ЧП в Колпино (улица Севастьянова), в результате которого произошёл сильный хлопок газа, стала разгерметизация подземного газопровода без пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным МЧС, в результате инцидента пострадавших нет, до близлежащих домов 150 метров, задвижки перекрыты. При этом, по данным очевидцев, в результате ЧП были повреждены несколько автомобилей.

Сотрудниками МЧС обеспечивается безопасность на месте происшествия.

Ранее в Ленобласти на полигоне взрывотехники ОМОН Росгвардии уничтожили боеприпасы времён войны.

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