Стали известны подробности смертельного ДТП на Выборгском шоссе

У водителя Dodge Caliber установлена степень алкогольного опьянения 0,862 млг/л.

Стали известны подробности смертельного ДТП, которое произошло 25 декабря на Выборгском шоссе.

По предварительной информации, 34-летний водитель Dodge Caliber, совершая манёвр разворота, не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Lada Priora. После этого Lada столкнулась с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП погиб 31-летний пассажир Lada Priora. Пассажир Dodge Caliber (34 года) с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибленной раной лица и носа был госпитализирован.

У водителя Dodge Caliber установлена степень алкогольного опьянения 0,862 млг/л. Автомобилист к административной ответственности за нарушения ПДД в 2022 году привлекался 7 раз. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 264 УК РФ (Нарушении ПДД, повлекшее смерть человека).

Фото: Telegram / Экстренный вызов Санкт-Петербург