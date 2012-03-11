Вечером на Выборгском шоссе произошло смертельное ДТП

Столкнулись четыре машины.

Сегодня вечером, 25 декабря, в Парголово произошло страшное ДТП. Напротив ТЦ "Паргос" пьяный водитель устроил аварию, в результате которой погиб человек. Об этом сообщили в "Мегаполисе".

На Выборгском шоссе столкнулись четыре машины. Очевидцы рассказали, что на месте аварии был труп. Человека прикрыли тканью.

Подробности случившегося уточняются. Стражи порядка задержали мужчину, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на Piter.tv: на Большом проспекте В.О. водитель решил проскочить на красный и сбил двух пешеходов.

Фото: Телеграм / Экстренный вызов Санкт-Петербург