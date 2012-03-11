На Большом проспекте В.О. водитель решил проскочить на красный и сбил двух пешеходов

Пострадали две женщины. Их доставили в больницу.

Сегодня днем, 25 декабря, на Большом проспекте В. О. 30-летний водитель сбил двух пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В 15:50 мужчина, находясь за рулем иномарки, решил проскочить на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на 35-летнюю женщину, которая переходила дорогу по "зебре". После этого автомобилист выехал на тротуар. Под колесами его легковушки оказалась еще одна петербурженка.

Обе женщины получили серьезные травмы. Пострадавших в тяжёлом и среднем состоянии доставили в больницу.

Водителя задержали. Сейчас полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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Фото: Piter.tv