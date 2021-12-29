Появились подробности смертельного ДТП на трассе А-114

По предварительной информации от МВД, 47-летний водитель за рулем Hyundai Solaris, совершая обгон в неположенном месте, не справился с управлением и допустил занос.

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на автодороге "Вологда-Тихвин". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации от МВД, 47-летний водитель за рулем Hyundai Solaris, совершая обгон в неположенном месте, не справился с управлением и допустил занос. Он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с "Газелью". Двигавшиеся за ней два самосвала Volvo совершили столкновение друг с другом и с "Газелью" из-за резкого торможения.

Водитель Hyundai Solaris не был пристегнут ремнем безопасности, от полученных травм он скончался на месте. Водителю "Газели" была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Полиция по факту данного ДТП проводит проверку.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"