На трассе А-114 в Ленобласти ввели реверсивное движение из-за смертельного ДТП

Авария произошла вблизи поселка Чудцы Бокситогорского района.

На трассе А-114 в Ленобласти организовано реверсивное движение в связи с ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительной информации, на км 373 федеральной дороги А-114 (Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 "Кола"), вблизи поселка Чудцы произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей с последующим столкновением с грузовым Volvo.

Предварительно имеется информация об одном погибшем и двоих пострадавших. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители.

Ранее в ДТП на трассе "Скандинавия" скончался 67-летний водитель.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"