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В ДТП на трассе "Скандинавия" скончался 67-летний водитель
Сегодня, 9:35
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП на трассе "Скандинавия" скончался 67-летний водитель

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Пенсионер, который находился за рулем Chevrolet Niva, на 171 км "Скандинавии" не справился с управлением на закругленном участке дороги.

На трассе "Скандинавия" утром 31 января произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса. Об этом стало известно Piter.tv.

Пенсионер, который находился за рулем Chevrolet Niva, на 171 км "Скандинавии" не справился с управлением на закругленном участке дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Автобус после столкновения съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП 67-летний водитель Chevrolet Niva от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. В автобусе пострадавших нет.

Ранее трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: chevrolet niva, смертельное дтп, трасса скандинавия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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