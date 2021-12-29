В ДТП на трассе "Скандинавия" скончался 67-летний водитель

Пенсионер, который находился за рулем Chevrolet Niva, на 171 км "Скандинавии" не справился с управлением на закругленном участке дороги.

На трассе "Скандинавия" утром 31 января произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса. Об этом стало известно Piter.tv.

Пенсионер, который находился за рулем Chevrolet Niva, на 171 км "Скандинавии" не справился с управлением на закругленном участке дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Автобус после столкновения съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП 67-летний водитель Chevrolet Niva от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. В автобусе пострадавших нет.

Ранее трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти.

Фото: Piter.TV