В ДТП на трассе "Скандинавия" скончался 67-летний водитель

На трассе "Скандинавия" утром 31 января произошло смертельное ДТП с участием легковушки и автобуса. Об этом стало известно Piter.tv.
Пенсионер, который находился за рулем Chevrolet Niva, на 171 км "Скандинавии" не справился с управлением на закругленном участке дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Автобус после столкновения съехал в правый по ходу движения кювет.
В результате ДТП 67-летний водитель Chevrolet Niva от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. В автобусе пострадавших нет.
Ранее трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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