Трое детей пострадали в ДТП на трассе в Ленобласти

Водитель не справился с управлением и врезался в препятствие, из-за чего авто перевернулось.

Накануне во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП, в результате которого пострадали трое детей. Об этом стало известно Piter.TV.

На автодороге Петербург-Колтуши 37-летний водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в препятствие, из-за чего авто перевернулось и из него выпал 6-летний мальчик. На заднем сидении также находились 5-летняя девочка и 2-летний мальчик. Детей госпитализировали в детскую больницу имени Раухфуса в состоянии средней и легкой тяжести.

Помощь медиков также понадобилась 37-летнему пассажиру иномарки. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

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Фото: Piter.TV