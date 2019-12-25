Стали известны подробности смертельного ДТП на Шлиссельбургском

Погибшему было около 20 лет.

Появились подробности смертельного ДТП на Шлиссельбургском проспекте. О них рассказала пресс-служба УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, трагедия произошла около 11:45 19-го июля у дома №12 по Шлиссельбургскому проспекту. Водитель "Мерседеса" 1979-го года рождения сбил велосипедиста в зоне регулируемого пешеходного перехода. В результате полученных травм мужчина скончался. На вид ему около 20 лет.

Во время столкновения велосипедиста отбросило в сторону. Он пересекал проезжую часть на велосипеде, в то время как в него на скорости влетела иномарка. Водитель двигался по трамвайным путям.

Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее Piter.TV опубликовал видео с другого ДТП на Шлиссельбургском.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK