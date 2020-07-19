Момент ДТП на перекрёстке Шлиссельбургского и Прибрежной попал на видео

Автомобиль врезался в такси, информация о пострадавших не поступала.

Момент аварии, произошедшей накануне на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и Прибрежной улицы в Рыбацком, оказался в распоряжении Piter.tv. Она произошла вечером 18 июля и попала на камеры наблюдения.

По предварительной информации, Renault Logan столкнулся с машиной "Яндекс. Такси". После аварии водитель французской иномарки попытался скрыться, но далеко уехать у него не получилось. Автомобиль без водителя так и остался стоять на месте происшествия с поврежденным капотом, а такси – с помятым бампером.

Ранее мы сообщали о том, что на Университетской набережной в ДТП попал свадебный лимузин и другой "неопытный водитель".

Видео: Piter.tv