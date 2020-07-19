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Момент ДТП на перекрёстке Шлиссельбургского и Прибрежной попал на видео

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Автомобиль врезался в такси, информация о пострадавших не поступала.

Момент аварии, произошедшей накануне на перекрестке Шлиссельбургского проспекта и Прибрежной улицы в Рыбацком, оказался в распоряжении Piter.tv. Она произошла вечером 18 июля и попала на камеры наблюдения.

По предварительной информации, Renault Logan столкнулся с машиной "Яндекс. Такси". После аварии водитель французской иномарки попытался скрыться, но далеко уехать у него не получилось. Автомобиль без водителя так и остался стоять на месте происшествия с поврежденным капотом, а такси – с помятым бампером. 

Ранее мы сообщали о том, что на Университетской набережной в ДТП попал свадебный лимузин и другой "неопытный водитель".

Видео: Piter.tv

Теги: авария, видео с камер, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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