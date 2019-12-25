На Университетской набережной в ДТП попал свадебный лимузин

Вечером в субботу, 18 июля, на Университетской набережной произошло необычное ДТП – легковушка "Хёндэ" столкнулась с лимузином "Хаммер", который ехал на свадьбу с женихом и невестой в автомобиле.
Информации о пострадавших нет. По данным портала "Мегаполис", за рулем легкового автомобиля находился начинающий водитель, для которого авария стала "боевым крещением".
Ранее мы сообщали о том, что каршеринг залетел в канаву в СНТ "Форт Ино". В комментариях к записи об аварии в соцсетях мнения пользователей о причине аварии разделились.
Фото: vk.com/spb_today
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