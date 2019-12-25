На Университетской набережной в ДТП попал свадебный лимузин

В аварию попал и другой "неопытный водитель".

Вечером в субботу, 18 июля, на Университетской набережной произошло необычное ДТП – легковушка "Хёндэ" столкнулась с лимузином "Хаммер", который ехал на свадьбу с женихом и невестой в автомобиле.

Информации о пострадавших нет. По данным портала "Мегаполис", за рулем легкового автомобиля находился начинающий водитель, для которого авария стала "боевым крещением".

Ранее мы сообщали о том, что каршеринг залетел в канаву в СНТ "Форт Ино". В комментариях к записи об аварии в соцсетях мнения пользователей о причине аварии разделились.

Фото: vk.com/spb_today