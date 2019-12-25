В субботу вечером, 18 июля, каршеринг залетел в канаву в СНТ "Форт Ино". Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".
Мнения петербуржцев в комментариях к фотографии разделились: одни считают, что виноват некомпетентный водитель, а другие уверены, что техническое состояние прокатного автомобиля "оставляло желать лучшего".
Я бы никогда не сел за руль прокатного автомобиля в России. У нас всем плевать на техническое состояние авто: есть ли вообще тормоза и когда менялись колодки. В нашей стране это просто лотерея - доедешь без приключений или нет...
Написали в комментариях
Ранее мы писали, что Opel влетел в Smart на ЗСД/
Фото: vk.com/spb_today
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