Мнения петербуржцев разделились.

В субботу вечером, 18 июля, каршеринг залетел в канаву в СНТ "Форт Ино". Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Мнения петербуржцев в комментариях к фотографии разделились: одни считают, что виноват некомпетентный водитель, а другие уверены, что техническое состояние прокатного автомобиля "оставляло желать лучшего".

Я бы никогда не сел за руль прокатного автомобиля в России. У нас всем плевать на техническое состояние авто: есть ли вообще тормоза и когда менялись колодки. В нашей стране это просто лотерея - доедешь без приключений или нет... Написали в комментариях

Ранее мы писали, что Opel влетел в Smart на ЗСД/

Фото: vk.com/spb_today