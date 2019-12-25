Во время ДТП на Московском шоссе водитель Lada вылетел через лобовое стекло и его переехал автомобиль

Приняты меры к установлению водителя, совершившего наезд на водителя Lada.

Утром 6 сентября на Московском шоссе (в сторону Петербурга) произошло ДТП с летальным исходом. Подробности аварии сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Во вторник, 6 сентября в 05:42 у дома 50 по Московскому шоссе около АЗС произошло ДТП между автомобилем Lada (25-летний водитель) и автомобилем Газель (45-летний водитель). После столкновения Лада перевернулась, а водитель вылетел через лобовое стекло на проезжую часть. Мужчину тут же переехал неустановленный автомобиль, который скрылся с места ДТП.

Водитель легковушки от полученных телесных повреждений скончался на месте. По факту ДТП проводится проверка. Приняты меры к установлению водителя, совершившего наезд на водителя Lada.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Миша Козлов)