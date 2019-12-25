Смертельное ДТП на Московском шоссе перекрыло путь в Петербург

По предварительной информации свидетелей, в аварии есть погибший. Более подробная информация уточняется.

Утром 6 сентября на Московском шоссе (в сторону Петербурга) произошло жесткое ДТП, которое перекрыло движение для других автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП".

По данным очевидцев, аварию устроили Lada Vesta и Газ Валдай. В результате столкновения отечественная легковушка перевернулась и перекрыла шоссе. По предварительной информации свидетелей, в аварии есть погибший. Более подробная информация уточняется.

Скриншот: Яндекс. Карты

Скриншот: Яндекс. Карты

Также отмечается, что автобус №196 (Колпино – Улица Веры Слуцкой – Звёздная улица) в данный момент не едет по Московскому шоссе, а сворачивает на Софийскую улицу и направляется в сторону Звёздной улицы.

Прошлым утром на Витебском проспекте образовалась пробка из-за столкновения такси и легковушки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Миша Козлов)