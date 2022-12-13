Стали известны подробности массового ДТП на КАД

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Ford, на вид около 40 лет, который госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Полиция проводит проверку по факту массового ДТП на КАД, которое полностью перекрыло движение.

По предварительным данным МВД, водитель грузового автомобиля Howo совершил столкновение с легковым автомобилем Ford, после чего Ford вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, груженым песком. Mercedes упал на проезжую часть и совершил столкновение с легковым автомобилем Nissan, а большегруз Howo совершил столкновение с легковым автомобилем Renault. Перевернувшийся Mercedes перегородил проезжую часть, трасса перекрыта с 08:39.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Ford, на вид около 40 лет, который госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"