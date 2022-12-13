Движение по КАД Санкт-Петербурга полностью перекрыто в связи с ДТП

Произошло столкновение трех легковых (Nissan, Ford, Renault) и двух грузовых (Mercedes, Howo) автомобилей.

Движение по КАД Санкт-Петербурга полностью перекрыто в связи с массовым ДТП. Подробности сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

По предварительной информации, в 08:30 на 4-м километре КАД Санкт-Петербурга произошло столкновение трех легковых (Nissan, Ford, Renault) и двух грузовых (Mercedes, Howo) автомобилей.

Один из грузовиков перевернулся, на проезжую часть рассыпался песок. Движение в оба направления полностью перекрыто. Образовались заторы – около 4 км в каждом направлении.

Объезд места ДТП возможен по Левашовскому шоссе. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты для движения.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"