На новогодних праздниках планируют работать 23% петербуржцев

А 29% респондентов собираются отдыхать.

Аналитики сервиса "Авито Работа" выяснили, что 23% петербуржцев планируют взять подработку на новогодних праздниках, еще 40% рассматривают такую возможность при наличии подходящих предложений. Об этом 18 ноября стало известно Piter.TV.

Чаще о точных планах на работу в этот период сообщали молодые люди в возрасте 18-24 лет (35%) и 25-34 лет (31%). А 29% респондентов собираются отдыхать.

Жителей Северной столицы также спросили, работали ли они на прошлых зимних праздниках. У 24% опрошенных был опыт подработок, 35% не брали работу, однако хотели бы попробовать.

Наиболее часто о подработке в предновогодний период рассказали специалисты по маркетингу, рекламе и PR (52%), работники фитнес-индустрии и салонов красоты (47%), сотрудники автомобильного бизнеса (44%).

Среди распространенных сфер для праздничной подработки петербуржцы выделили логистику и доставку (17%), упаковку подарков (15%), творческие направления – дизайн, копирайтинг, фотография (14%), онлайн-торговлю (14%), работу в сегменте ремонта и строительства (12%).

28% опрошенных согласны на подработку в предновогодний период при заработке от 20 до 30 тыс. рублей, 17% респондентов – при доходе до 20 тыс. рублей, а 22% жителей Санкт-Петербурга – при зарплате от 30 до 50 тыс. рублей. Пресс-служба "Авито Работы"

Ранее на Piter.TV: названы самые популярные форматы новогодних корпоративов в Петербурге.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")