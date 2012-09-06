Уроженцы Украины и Азербайджана производили фальсифицированный алкоголь в Васкелово

Сомнительную алкогольную продукцию разливали по бутылкам под видом водки.

Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя во Всеволожском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В деревне Васкелово в частном гараже задержали 39-летнюю гражданку Украины и двух ее ровесников из Азербайджана. Они закупали у неизвестных спиртосодержащую жидкость, стеклянную тару, этикетки и упаковку. Сомнительную алкогольную продукцию разливали по бутылкам под видом водки, ее не маркировали федеральными специальными марками.

В ходе обысков изъяли 1 тыс. бутылок – почти 200 литров сырья. Расследование продолжается, устанавливаются "контрагенты" бутлегеров.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Ленобласти пресекла проведение "обряда", участники которого пытались заживо закопать двух женщин.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти