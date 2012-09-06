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Уроженцы Украины и Азербайджана производили фальсифицированный алкоголь в Васкелово

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Сомнительную алкогольную продукцию разливали по бутылкам под видом водки.

Полицейские ликвидировали подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя во Всеволожском районе. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 171.3 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В деревне Васкелово в частном гараже задержали 39-летнюю гражданку Украины и двух ее ровесников из Азербайджана. Они закупали у неизвестных спиртосодержащую жидкость, стеклянную тару, этикетки и упаковку. Сомнительную алкогольную продукцию разливали по бутылкам под видом водки, ее не маркировали федеральными специальными марками. 

В ходе обысков изъяли 1 тыс. бутылок – почти 200 литров сырья. Расследование продолжается, устанавливаются "контрагенты" бутлегеров. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция Ленобласти пресекла проведение "обряда", участники которого пытались заживо закопать двух женщин. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: алкоголь, васкелово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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