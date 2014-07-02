Полиция Ленобласти пресекла проведение "обряда", участники которого пытались заживо закопать двух женщин

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по статье о создании организации, представляющей угрозу для личности и прав граждан.

В Приозерском районе Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов предотвратили проведение сомнительного "ритуала", в ходе которого участники заживо закопали в землю двух женщин, предварительно обернув их в материю. Об этом 26 июня сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную из источников в правоохранительных структурах.

Представители власти обнаружили в земле двух пострадавших, обернутых в ткани и помещенных в вырытые ямы. Правоохранители обязали организаторов немедленно извлечь людей из земли, после чего убедились, что их здоровью ничего не угрожает. В общей сложности в "церемонии" принимали участие около пятнадцати человек, каждый из которых заплатил "шаману" за участие в обряде от шести до девяти тысяч рублей.

На месте происшествия были задержаны лица, предположительно организовавшие данное мероприятие – мужчина и женщина. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных по статье о создании организации, представляющей угрозу для личности и прав граждан.

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Фото: Piter.TV