Подполковника СОБРа Евгения Захарова наградили орденом Мужества посмертно

Сотрудник СОБР "Гранит" погиб при исполнении служебного долга.

Подполковника СОБРа, которого насмерть сбил предполагаемый мошенник на Пулковском шоссе, посмертно представили к ордену Мужества. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Евгения Захарова к ордену представил генерал армии Виктор Золотов.

Росгвардеец проявил мужество и отвагу, до конца оставшись верным служебному долгу. говорится в сообщении.

Напомним, силовик погиб 9 ноября при исполнении служебных обязанностей. Он ловил мужчину, который подозревается в телефонном мошенничестве. Злоумышленник сбил его на "Фиате" и уехал. Предполагаемого преступника уже задержали. Он утверждал, что не понял, что Захаров является представителем закона, испугался, что это бандит.

Смольный и Росгвардия пообещали оказать поддержку семье погибшего. У него остались жена и трое детей.

Евгений Захаров был ветераном боевых действий, участвовал в контртеррористической операции. В списке наград также — медаль Суворова, медаль "За отличие в охране общественного порядка".

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО