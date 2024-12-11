Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в 2004 году на улице Коллонтай

Подозреваемым оказался 49-летний ранее судимый житель поселка Суйда Гатчинского района Ленобласти.

В Ленинградской области полицейские задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве женщины в апреле 2004 года. Об этом сообщили в региональном МВД.

В квартире дома 24/2 по улице Коллонтай 1 апреля 2004 года был обнаружен труп 42-летней женщины. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьи 105 УК РФ (убийство), однако тогда раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

Недавно полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 49-летний ранее судимый житель поселка Суйда Гатчинского района Ленобласти. В тот день мужчина находился в квартире погибшей. Между ними завязалась ссора на почве личных неприязненных отношений, в ходе которой мужчина задушил рукой женщину и с места происшествия скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого 13 января 2025 года.

Ранее петербуржцу предъявили обвинение в убийстве знакомого на Рождество.

Фото: Piter.tv