Полиция установила подозреваемых в обналичивании маткапитала. У возможного организатора обнаружили самолет

Предполагаемый организатор уже был судим за мошенничество.

Сотрудники Полиции установили личности семи подозреваемых в мошенничестве с обналичиванием средств материнского капитала. Среди них оказались пять жителей Волгоградской области и двое петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

В ходе обысков были изъяты три автомобиля премиум-класса, более 1,3 млн рублей, а также документы, печати и другие предметы, которые могут иметь значение для расследования уголовного дела.

При обыске у предполагаемого организатора преступлений полицейские обнаружили частный самолет. Ранее мужчина уже был судим за мошенничество.

Куйбышевский районный суд постановил пятерых человек заключить под стражу, одного направить под домашний арест, а одному назначить подписку о невыезде.

Ранее Piter.TV рассказывал о схеме, по которой работали мошенники. Материальный ущерб, нанесенный федеральному бюджету на территории Петербурга и области, составил около 20 млн рублей.

Видео: YouTube / МВД Медиа