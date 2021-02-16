В Петербурге выявили схему мошенничества с обналичиванием маткапитала

Ущерб федеральному бюджету за преступления на территории города и области составил более 20 млн рублей.

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, которая похищала средства материнского капитала. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По предварительным данным, злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, у которые есть сертификаты на маткапитал, через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов. Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.

Договоры передавали в отделение пенсионного фонда для получения выплаты. Далее денежные средства обналичивали и распределяли между клиентом и сотрудниками кооператива. Вторым полагалось 45% от суммы капитала.

С 2019 по 2020 год кооперативам удалось привлечь более 100 клиентов в нескольких регионах России. Материальный ущерб, нанесенный федеральному бюджету на территории Петербурга и области, составил около 20 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Во вторник, 16 февраля, в 11 регионах России проводятся обыски по 40 адресам. Изымаются документы, техника и иные предметы, которые могут быть важны для расследования.

Видео: YouTube / МВД Медиа