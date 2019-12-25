В магазине на Репищева подозреваемая в краже обматерила полицейского

Также она пыталась схватить его за форменное обмундирование.

Подозреваемые в краже обматерили прибывшего полицейского и пытались схватить его за форменное обмундирование. Об этом стало известно Piter.tv.

Полицейский прибыл по вызову в магазин на Репищева, где мужчина и женщина в алкогольном опьянении пытались украсть алкоголь и при этом скандалили. При появлении старшего лейтенанта, женщина начала нецензурно выражаться в отношении правоохранителя, также пыталась схватить его за форменное обмундирование.

Полицейский просит привлечь к ответственности женщину, которая оскорбила его честь и достоинство. Проводится проверка по данному факту.

Недавно задержанный за хулиганство несколько раз ударил полицейского.

Фото: Piter.tv