В Петербурге задержанный за хулиганство несколько раз ударил полицейского

Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей, в форменном обмундировании.

Задержанный, находясь в помещении при дежурной части, несколько раз ударил полицейского. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам дежурного части, 39-летний мужчина был задержан за мелкое хулиганство. В отделении он оказал неповиновение, пнул его ногой в область правого бедра, а также ударил двумя руками в область груди.

Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей, в форменном обмундировании.

Также, ранее полицейские подрались на проспекте Шаумяна из-за того, что один мешал другому работать.

Фото: Piter.tv