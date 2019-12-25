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В Петербурге задержанный за хулиганство несколько раз ударил полицейского
Сегодня, 9:37
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В Петербурге задержанный за хулиганство несколько раз ударил полицейского

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Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей, в форменном обмундировании.

Задержанный, находясь в помещении при дежурной части, несколько раз ударил полицейского. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам дежурного части, 39-летний мужчина был задержан за мелкое хулиганство. В отделении он оказал неповиновение, пнул его ногой в область правого бедра, а также ударил двумя руками в область груди.

Полицейский находился при исполнении служебных обязанностей, в форменном обмундировании.

Также, ранее полицейские подрались на проспекте Шаумяна из-за того, что один мешал другому работать.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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