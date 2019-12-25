Полицейские подрались на проспекте Шаумяна из-за того, что один мешал другому работать

У пострадавшего, по предварительным данным, диагностировали ушиб и кровоподтёк левого бедра.

Полицейский обвинил своего коллегу по работу в избиении. Пострадавший обратился за помощью медиков в травмпункт, его отпустили в удовлетворительном состоянии. Инцидент, по информации Piter.TV, произошел во второй половине ноября.

Заявитель сообщил, что его избили около театра Буфф. Нападавшим был коллега по работе. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Предполагаемый обидчик пояснил: мужчина отвлекал его от работы, поэтому между ними произошел конфликт.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что участковый обвиняется в краже орденов ВОВ у умершего человека.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV