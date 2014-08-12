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Под деревней Капорское подожгли камеру фиксации скорости
Сегодня, 11:00
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Под деревней Капорское подожгли камеру фиксации скорости

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Рядом лежали бутылка с жидкостью для розжига, спички и пачка из-под сигарет.

В Ленобласти под деревней Капорское подожгли камеру фиксации скорости, которая находилась в специальном металлическом шкафу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет tg-канал "Mash на Мойке".

Предварительно, двухметровый шкаф выгорел полностью, самой камеры внутри не было. У него лежали бутылка с жидкостью для розжига, спички и пачка из-под сигарет. 

Сумма ущерба и личности поджигателей устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные подожгли подстанцию в Тосненском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: капорское, поджог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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