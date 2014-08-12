В Ленобласти под деревней Капорское подожгли камеру фиксации скорости, которая находилась в специальном металлическом шкафу. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет tg-канал "Mash на Мойке".
Предварительно, двухметровый шкаф выгорел полностью, самой камеры внутри не было. У него лежали бутылка с жидкостью для розжига, спички и пачка из-под сигарет.
Сумма ущерба и личности поджигателей устанавливаются.
Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные подожгли подстанцию в Тосненском районе.
Фото: Piter.TV
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