Перед судом предстанет женщина, которая из мести подожгла помещение бывшего работодателя на Металлистов

Ущерб от пожара составил более 900 тыс. рублей.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней мигрантки. Ей вменяют ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога), сообщили в надзорном ведомстве.

Обвиняемая 5 сентября 2024 года проникла с жидкостью для розжига в нежилое помещение в доме 19/30 по проспекту Металлистов, где разлила содержимое двух бутылок в коридоре и складских помещениях, после чего подожгла. Ущерб от пожара составил более 900 тыс. рублей.

Установлено, что ранее потерпевший уволил подчиненную с должности уборщицы за плохую работу. Женщина не согласилась с решением бывшего работодателя и из мести совершила поджог.

Уголовное дело направили в Красногвардейский районный суд города для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что на Таллинском шоссе сгорели три "легковушки". Ущерб составил 15 млн рублей.

Фото: Piter.TV