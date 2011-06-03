В Смольном рассказали, как петербуржцы сэкономили 14 млрд рублей на проезде

Оплата проезда с использованием карты "Подорожник" позволяет воспользоваться сниженным тарифом по Единому электронному билету, пересадочным тарифом "60 минут" и тарифом "90 минут". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
Кроме тарифов, проезд по Единому электронному билету может быть до 21 рубля дешевле, чем гостевой проезд.
Пополнение карты можно осуществить удаленно, а активировать ее можно в любом автобусе, троллейбусе, трамвае или вестибюле метро. С января по сентябрь с использованием "Подорожника" было совершено более 500 млн поездок.
Ранее сообщалось, что новую транспортную модель готовятся запустить в Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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