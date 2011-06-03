В Смольном рассказали, как петербуржцы сэкономили 14 млрд рублей на проезде

Владельцы транспортных карт “Подорожник” в Санкт-Петербурге за 10 месяцев текущего года сэкономили более 14 млрд рублей благодаря различным тарифам и скидкам на проезд в общественном транспорте.

Оплата проезда с использованием карты "Подорожник" позволяет воспользоваться сниженным тарифом по Единому электронному билету, пересадочным тарифом "60 минут" и тарифом "90 минут". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кроме тарифов, проезд по Единому электронному билету может быть до 21 рубля дешевле, чем гостевой проезд.

Пополнение карты можно осуществить удаленно, а активировать ее можно в любом автобусе, троллейбусе, трамвае или вестибюле метро. С января по сентябрь с использованием "Подорожника" было совершено более 500 млн поездок.

Ранее сообщалось, что новую транспортную модель готовятся запустить в Ленобласти.

Фото: Piter.TV