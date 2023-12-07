В сентябре в Петербурге стоимость такси увеличилась на 11%

С учетом повышения цен теперь средняя составляет порядка 626 рублей.

В сентябре 2024 года в Петербурге увеличились средние цены на такси. Стоимость поездок стала выше на 11%, пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на данные аналитического ресурса "Чек Индекс".

С учетом повышения цен теперь средняя составляет порядка 626 рублей. В первый осенний месяц также зафиксировали на 4% поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Аналитики сервиса объяснили рост спроса на такси тем, что у петербуржцев выросли доходы. Кроме того, увеличилась туристическая и деловая активность.

Ранее мы рассказывали о том, что правила трудоустройства для таксистов предложено ужесточить в Петербурге.

Фото: Piter.TV