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В сентябре в Петербурге стоимость такси увеличилась на 11%
Сегодня, 8:12
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В сентябре в Петербурге стоимость такси увеличилась на 11%

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С учетом повышения цен теперь средняя составляет порядка 626 рублей.

В сентябре 2024 года в Петербурге увеличились средние цены на такси. Стоимость поездок стала выше на 11%, пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на данные аналитического ресурса "Чек Индекс". 

С учетом повышения цен теперь средняя составляет порядка 626 рублей. В первый осенний месяц также зафиксировали на 4% поездок больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Аналитики сервиса объяснили рост спроса на такси тем, что у петербуржцев выросли доходы. Кроме того, увеличилась туристическая и деловая активность. 

Ранее мы рассказывали о том, что правила трудоустройства для таксистов предложено ужесточить в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: стоимость такси, такси в петербурге
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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