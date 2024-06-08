За год оливье в Петербурге подорожал на 9%

В Ленинградской области салат подорожал ещё существеннее — с 532,08 до 639,36 рублей, прирост составил 16,8%.

Петростат традиционно накануне праздников вычисляет "Индекс оливье" — специальный индикатор, оценивающий динамику цен на продукты для приготовления популярного новогоднего блюда. Spb.aif.ru решил выяснить, насколько изменится стоимость традиционного праздничного стола для жителей Петербурга.

Петростат представляет официальную статистику с учётом влияния инфляции и прочих макроэкономических показателей, сравнивая цену продукта в текущем и предыдущем годах. Прямой расчёт изменения цен в абсолютных цифрах может давать иной процент роста, отличный от официальных индексов. Именно такую методологию применяли журналисты издания spb.aif.ru при подготовке материала.

Расчёт проводился исходя из стандартного набора продуктов, необходимого для шести персон. Согласно данным, наиболее существенное падение цен произошло на картофель: полкилограмма клубней за год подешевели с 26,75 до 23,3 рублей. Морковь снизилась в цене с 9,31 до 8,4 рублей за 200 грамм, а дюжина куриных яиц уменьшилась в стоимости с 61,17 до 56,46 рублей. Напротив, солёные огурцы показали максимальный рост, поднявшись в цене с 81,31 до 101,79 рублей. за банку массой 300 гр.

Стоимость баночки консервированного зеленого горошка объемом 400 гр. увеличилась несущественно — с 127,18 до 129,7 рублей. Зато докторская колбаса, традиционно заменяющая мясо в рецепте, заметно выросла в цене — с 231,16 до 268,01 рублей. за кусок весом 400 гр. Цена майонеза повысилась с 82,08 до 92,53рублей. за пачку объёмом 250 гр.

Исходя из собранных данных, средняя стоимость порции оливье в Санкт-Петербурге составила в прошлом году 618,96 рублей., а в нынешнем — 680,19 рублей, увеличившись на 9,1%. В Ленинградской области салат подорожал ещё существеннее — с 532,08 до 639,36 рублей, прирост составил 16,8%.

Традиционное блюдо "Селёдка под шубой" также стало дороже. Стоимость полного набора ингредиентов на шестерых гостей в Питере поднялась с 519,52 до 559,15 рублей, рост составил 7,1%. Ключевую роль в удорожании сыграл продукт основного ингредиента — сельдь: её цена за кг взлетела с 666,81 до 752,99 рублей. В Ленинградской области блюдо оказалось на 5,2% дороже предыдущего года — с 477,17 до 503,09 рублей.

Единственным приятным сюрпризом оказались цитрусовые. Апельсины, столь любимые жителями на праздники, в Петербурге потеряли в цене почти треть: их стоимость упала с 218,74 до 161,59 рублей/кг (-35,3%). В Ленобласти фрукты также упали в цене, но меньше — на 23,1%, с 209,75 до 170,36 рублей/кг.

