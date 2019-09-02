Эксперты: к концу года авиабилеты могут подорожать на 9-10%

Возрастанию цен способствуют высокие цены на авиакеросин и на аэропортовое обслуживание.

Авиаперевозчики предупредили россиян о подорожании билетов до конца текущего года на 9-10%. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Билеты могут подорожать из-за возрастания цен на авиакеросин, на аэропортовое обслуживание. По данным авиакомпаний и АЭВТ, механизм компенсаций перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо практически неэффективна.

Цены могут немного упасть после III квартала, так как в авиаперелетах начинается "низкий сезон". В 2018 году убытки авиакомпаний составили 54 млрд рублей, в первом квартале 2019 перевозчики потеряли 45 млрд рублей.

Путин: "Высокие цены на авиабилеты - это упущение правительства".

Видео: YouTube/ HD Melbourne Aviation