Путин: "Высокие цены на авиабилеты - это упущение правительства"

В ближайшее время эту ситуацию постараются отрегулировать.

Самолеты из аэропорта Горно-Алтайска с недавних пор открыли прямые рейсы до Новосибирска, Красноярска, Казани, Москвы и Екатеринбурга. Главной проблемой остается только стоимость этих билетов.

Данный аэропорт строился по личному указанию Путина, так как раньше туда можно было летать только через Барнаул. Это никак не способствовало развитию туристического потенциала, а он там колоссальный. После создания аэропорта поток путешественников возрос в разы. Как отметил Владимир Владимирович, в целом по стране, количество перевозок растет. Тарифы, к сожалению, тоже растут непомерно. В этом направлении правительство приняло уже определенные шаги. В правительстве смогли сохранить НДС на все авиационные перевозки, в том числе через Москву. А те перевозки, которые осуществляются не через Москву с целью стимулирования межрегиланальных перевозок, там НДС вообще равен нулю. Проблема остается в затратах на обслуживание самолета и в высокой стоимости керосина.

Откуда возникла эта проблема? Она возникла из-за того, что правительство начало осуществлять так называемый налоговый маневр, который заключается в том, что мы начале отказываться от экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а заменили эту меру повышением налога на ДПИ (добычу полезных ископаемых). Чтобы компенсировать компаниям возможные потери и стабилизировать внутренний рынок, было принято решение об обратном акцизе. То есть деньги от ДПИ было решено частично передавать переработчикам нефтепродуктов и таким образом стабилизировать ситуацию на рынке моторного топлива (дизель, бензин). Этого оказалось недостаточно. Придумали еще механизм. Он заключается в том, что компаниям возвращается часть средств, которые они как бы не дополучили от того, что могли бы получить, если бы реализовывали нефть и нефтепродукты на внешнем рынке. Проблема в том, что в эти все меры не включили авиационный керосин. Цена на билеты поэтому в прошлом году скакнула на 9,5%. В цене билета – 30% цены топлива. Это явное упущение правительства, которое должно быть исправлено. Владимир Путин

Путин в ходе "Прямой линии" предложил США разработать правила в киберпространстве.