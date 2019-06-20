Путин предложил США разработать правила в киберпространстве

Глава России считает очень важным вопрос обеспечения безопасности государственной инфраструктуры от внешнего вмешательства.

Президент России Владимир Путин прокомментировал материал газеты The New York Times об американских кибератаках на российские энергосистемы. Отвечая на вопрос, есть ли у Америки "рубильник", способный повлиять на работоспособность критически важной инфраструктуры РФ, Путин заявил о необходимости ввода правил в киберпространстве.

Современный мир очень взаимосвязан и взаимозависим, и мы, конечно, слышали и об этой статье в New York Times, и видели реакцию президента, что они предатели. Я не понимаю, как это нужно трактовать. Это значит, что они выдали существующую реальную информацию? Или они все-таки осуществили какой-то вброс? Но в любом случае мы должны как-то реагировать и должны понимать, о чем идет речь,

- Владимир Путин

Он отметил, что Москва неоднократно предлагала Белому Дому начать диалог о разработки правил в киберпространстве, влияющих на критически важную инфраструктуру, а также сферу СМИ.

Пока что ответа мы не получили. Обама вроде согласился, но потом развития деятельность не получила. Мы должны думать как себя обезопасить от любых кибератак. Мы не только думаем, но и занимаеся этим,

- Владимир Путин

Виде: Прямая Линия с Владимиром Путиным