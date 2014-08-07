Подлодку проекта 636.3 "Якутск" спустили на воду в Петербурге

Проект 636 "Варшавянка" изначально разрабатывался для экспорта в страны Организации Варшавского договора, однако позже было решено приобрести эти суда и для российского флота.

В пятницу, 11 октября, на Адмиралтейских верфях состоялась церемония спуска на воду дизель-электрической подводной лодки "Якутск" проекта 636.3. Информацию об этом опубликовало агентство РИА Новости.

"Якутск" является последним судном в серии из шести кораблей, предназначенных для Тихоокеанского флота. Ранее в его состав уже вошли подводные лодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан", "Уфа" и "Можайск". Заместитель главнокомандующего ВМФ России и начальник кораблестроения, вооружения и эксплуатации вооружения Игорь Мухаметшин отметил на церемонии, что подводные лодки класса "Варшавянка" обладают высокой точностью оружия и способны выполнять различные задачи в любом районе Мирового океана.

Проект 636 "Варшавянка" изначально разрабатывался для экспорта в страны Организации Варшавского договора, однако позже было решено приобрести эти суда и для российского флота. Современная версия 636.3 отличается улучшенными ходовыми характеристиками, сниженным уровнем шума, усовершенствованной системой управления и современным навигационным комплексом.

Ранее мы сообщили о том, что рыболовный траулер "Капитан Юнак" спущен на воду на Адмиралтейских верфях.

Фото: Правительство Республики Саха (Якутия)