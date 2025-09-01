В Петербурге подключили к электросетям 19 школ и детсадов

Энергетики гарантируют выполнение обязательств по технологическому присоединению в установленные сроки.

Перед началом нового учебного года энергетиками компании "Россети Ленэнерго" выполнено подключение к электроснабжению 19 образовательных учреждений в Санкт-Петербурге, включая 12 средних школ и 7 детских садов, расположенных в различных административных округах города. Общая мощность присоединяемых объектов составила более шести мегаватт, пишет "Петербургский дневник".

Среди подключённых образовательных площадок – крупная школа вместимостью 1100 учащихся с современным спортивным стадионом в курортном поселении Песочное и детский сад на 140 мест в Московском районе, находящийся на Кубинской улице, сообщает корпоративная пресс-служба компании.

Энергетики гарантируют выполнение обязательств по технологическому присоединению в установленные сроки. Оформить заявку на услуги подключения электроэнергии можно дистанционно через специализированный ресурс "Портал-ТП.рф" или мобильное приложение "Россети".

Фото: Pxhere