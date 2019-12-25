Жители Петербурга оценили удовлетворенность жизнью на 5,85 балла

Интересно отметить, что в городах с самыми высокими зарплатами — Москве (5,81) и Петербурге (5,85) — степень удовлетворённости жизнью оказалась сравнительно низкой

Исследование сервиса SuperJob показало, что наивысшие показатели удовлетворённости жизнью наблюдаются в таких городах, как Самара (6,75), Ростов-на-Дону (6,70) и Краснодар (6,48), несмотря на то, что средняя зарплата в этих регионах значительно уступает московской и составляет примерно на треть меньше.

Интересно отметить, что в городах с самыми высокими зарплатами — Москве (5,81) и Петербурге (5,85) — степень удовлетворённости жизнью оказалась сравнительно низкой, находясь на одном уровне с показателями городов Челябинск (5,58), Омск (5,59) и Волгоград (5,71).

Средний индекс удовлетворённости жизнью среди трудоспособного населения составил 6,18 балла по десятибалльной шкале. Анализ показал, что мужчины оказались менее счастливы (5,87), чем женщины (6,44). Молодёжь возрастом до 24 лет продемонстрировала наибольшую удовлетворённость жизнью (6,53).

Оказалось, что респонденты со средним специальным образованием чувствуют себя счастливее (6,24), чем обладатели высшего образования (5,98). Работающие граждане оценивают своё состояние лучше (6,46), чем безработные (5,76).

Среди участников опроса с месячным доходом до 50 тысяч рублей уровень удовлетворённости составил 6,05, в то время как респонденты с доходом от 50 до 100 тысяч оценили своё счастье ниже (5,84). Те, чьи доходы превышают 100 тысяч рублей, дали самую высокую оценку — 6,37. Семейное положение также играет важную роль: состоящие в браке респонденты показали самый высокий уровень удовлетворённости (6,38), в отличие от одиночек (5,19). Наличие детей незначительно повышает общий уровень счастья (6,14 против 5,33 у бездетных опрошенных).

