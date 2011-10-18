Петербург представит туристический потенциал на форуме-выставке в Москве

Посещение форума включает организацию специализированной фотовыставки и серию переговоров с ведущими игроками туристического сектора.

Северная столица продемонстрирует свой туристический потенциал на Международном туристском форуме-выставке "ОТДЫХ Leisure 2025", проходящем в Москве с 10 по 12 сентября. Соответствующую информацию распространил "Вечерний Санкт-Петербург", ссылаясь на комитет по развитию туризма города.

Организаторы назвали выставку единственной деловой площадкой России, направленной на формирование устойчивого круглогодичного спроса на внутренний туризм, въездной и выездной отдых.

Форум-выставка 2025 года посвящен теме "Туризм вне глобализации", при этом центральные дискуссии развернутся вокруг трех направлений: "Территория мейнстрима", "Территория инстинктов" и "Территория знаний". Формат предполагает проведение деловых дискуссий, презентаций и авторских лекций.

Уже несколько лет Петербург участвует в мероприятии "ОТДЫХ Leisure" в статусе партнера выставки, организуя экспо-стенд. В 2025 году конгрессно-выставочное бюро Петербурга подготовило коллективный павильон площадью более 50 квадратных метров, где покажут достопримечательности, отели, санатории и услуги туристической отрасли города.

Посещение форума включает организацию специализированной фотовыставки и серию переговоров с ведущими игроками туристического сектора. Подобные мероприятия призваны укрепить международную репутацию Северной столицы.

Кроме того, Санкт-Петербург готовится представить свои туристические возможности на Международной выставке ITE HCMC-2025 в Хошимине (Вьетнам), которая пройдет с 4 по 6 сентября.

