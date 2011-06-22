В Петербурге Выборгский район уже подготовили к зиме

Внимание было уделено ремонту базы механизации на улице Есенина.

Председатель Жилищного комитета Петербурга Денис Удод проверил подготовку Выборгского района к зимнему сезону. Внимание было уделено ремонту базы механизации на улице Есенина и организации уборки 4,3 млн "квадратов" внутриквартальных территорий, рассказали в Смольном.

В рамках работ на базе обновят гаражи для уборочной техники, склады, мастерские, душевые и другие объекты. Для сотрудников ручного труда отремонтировали дворницкую, расположенную на втором этаже. Всего там насчитывается 87 единиц техники.

В Северной столице в районных жилищных агентствах обустроено 59 баз механизации и 375 дворницких.

Ранее на Piter.TV: зарплата петербургских дворников отстает от средней зарплаты горожан на 32,5 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)