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В Петербурге Выборгский район уже подготовили к зиме
Сегодня, 16:22
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В Петербурге Выборгский район уже подготовили к зиме

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Внимание было уделено ремонту базы механизации на улице Есенина.

Председатель Жилищного комитета Петербурга Денис Удод проверил подготовку Выборгского района к зимнему сезону. Внимание было уделено ремонту базы механизации на улице Есенина и организации уборки 4,3 млн "квадратов" внутриквартальных территорий, рассказали в Смольном. 

В рамках работ на базе обновят гаражи для уборочной техники, склады, мастерские, душевые и другие объекты. Для сотрудников ручного труда отремонтировали дворницкую, расположенную на втором этаже. Всего там насчитывается 87 единиц техники. 

В Северной столице в районных жилищных агентствах обустроено 59 баз механизации и 375 дворницких. 

Ранее на Piter.TV: зарплата петербургских дворников отстает от средней зарплаты горожан на 32,5 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: выборгский район, зима
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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