Специалисты подготовили снегоплавильные пункты в Петербурге к приходу зимы

Власти Петербурга завершили подготовку стационарных снегоплавильных и снегоприемных пунктов к наступлению зимы. Как сообщила пресс-служба Смольного, подготовлено 11 снегоплавильных и семь снегоприемных точек, все необходимые работы проведены своевременно — до середины октября, как и планировалось.

В городском правительстве подчеркнули особую важность правильной организации работы этих пунктов после введения запрета на сброс снежных масс в городские водоёмы. Теперь именно правильное размещение и функционирование снегоплавильных и снегоприемных площадок становится ключевым фактором эффективной очистки улиц города зимой. Переработка снега и очистка образующихся сточных вод помогают предотвратить негативное воздействие на окружающую среду.

Сейчас все пункты переведены в экономичный режим ожидания: оборудование отключено, но готово немедленно приступить к работе с началом первого снегопада.

В минувший зимний сезон на городских площадках было переработано свыше 1,6 млн кубических метров снега. Рекордным по количеству осадков остаётся сезон 2021–2022 годов, когда снегоплавильные и снегоприемные точки обработали более четырёх миллионов кубометров снега.

