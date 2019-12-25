Синоптик Колесов рассказал петербуржцам о самом сильном наводнении в Ленинграде 70 лет назад

За историю города осень порой сопровождалась серьезными природными катаклизмами, приводившими к серьезным последствиям.

Осень в Петербурге проходит в комфортном климате: погодные условия благоприятные, сильных ветров и частых циклонов практически нет. Главный синоптик города Александр Колесов сообщил, что единственным значительным событием стал сильный порывистый ветер 22 сентября, а остальные ненастья носили локальный характер.

Колесов напомнил, что за историю города осень порой сопровождалась серьезными природными катаклизмами, приводившими к серьезным последствиям. Наиболее опасным последствием являются масштабные наводнения. Сегодня исполняется ровно 70 лет со дня сильнейшего исторического наводнения в Ленинграде, произошедшего 15 октября 1955 года.

Уровень воды в Ленинграде в тот вечер поднялся до отметки 293 см (БС), и затоплена была значительная часть города. Хорошо, что наводнение было непродолжительным, длилось всего около 6 часов. Александр Колесов, Главный синоптик Петербурга

Фото: Piter.TV