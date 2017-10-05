  1. Главная
Температура в Петербурге опустится чуть ниже нормы 15 октября
Сегодня, 8:07
lizapoluda

Юго-западный ветер усилится до 3-8 м/с.

В среду, 15 октября, Северная столица окажется под влиянием циклона, перемещающегося по северной части Европейской России. Согласно прогнозу синоптиков "Фобос" на портале "Метеовести", жителей Петербурга ожидает преимущественно облачное небо с небольшими дождями.

Температура воздуха составит +6…+8°C, что немного ниже климатических показателей. В Ленинградской области температурный диапазон будет шире — от +3 до +8°C. 

Юго-западный ветер усилится до 3-8 м/с.

Фото: Piter.TV

Теги: погода, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

