Температура в Петербурге опустится чуть ниже нормы 15 октября

В среду, 15 октября, Северная столица окажется под влиянием циклона, перемещающегося по северной части Европейской России. Согласно прогнозу синоптиков "Фобос" на портале "Метеовести", жителей Петербурга ожидает преимущественно облачное небо с небольшими дождями.

Температура воздуха составит +6…+8°C, что немного ниже климатических показателей. В Ленинградской области температурный диапазон будет шире — от +3 до +8°C.

Юго-западный ветер усилится до 3-8 м/с.

Фото: Piter.TV