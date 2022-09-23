В Смольном рассказали о подготовке снегоплавильных пунктов к зиме

Прошлая зима стала рекордной по количеству осадков.

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Станислав Протасов рассказал о том, как готовят снегоплавильные и снегоприемные пункты к зиме. В этом году снег на одном из них растапливали до августа.

Как отметил чиновник в интервью "Петербургскому дневнику", сейчас завершаются работы по подготовке пунктов. Они будут принимать снег в период с 15 октября по 15 апреля. Соответственно, к середине октября нужно протестировать рамки, которые измеряют объем снега, подготовить и очистить песколовки, отремонтировать все механизмы. Кроме того, должна быть проверена система видеонаблюдения, которая позволяет дорожникам получать оперативную информацию.

За прошедшую зиму пункты приняли 4,3 млн кубометров снега, это рекордный показатель. Из-за этого ряд снегоприемных пунктов закрывался из-за переполненности, однако "Водоканал" смог найти дополнительные площадки.

Снежные массы на снегоплавильных пунктах растапливаются теплом сточных вод из коллектора. В коллекторе температура воды не опускается ниже 15 градусов даже в самые суровые морозы. Это тепло позволяет эффективно и беззатратно (без энергозатрат) растапливать снег. К окончанию сезона приема снега на пунктах скапливаются горы снега, которые в течение лета раскатываются и тают. Станислав Протасов.

Вместе со снегом попадается немало мусора. Отходы не должны попасть в канализационный коллектор при растопке снега. В связи с этим специальные устройства разрыхляют привезенный снег и удаляют из общей массы мусор и песок.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на улице Руставели появится снегоплавильный пункт.

Фото: Водоканал