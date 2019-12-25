Памятники Петербурга готовят к 80-летию Победы

Приводятся в порядок монументы и мемориальные доски, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны.

В Петербурге Музей городской скульптуры начал готовить памятники к 80-летию Победы. Приводятся в порядок монументы и мемориальные доски, которые посвящены событиям Великой Отечественной войны, сообщили в Смольном 11 апреля.

Работы проведены на памятниках маршалу Л. А. Говорову на площади Стачек и "Героям Краснодона" в Екатерингофе, бюсте Д. Д. Шостаковичу. А 5 мая профилактический уход будет ждать обелиск "Городу-Герою Ленинграду".

Ранее мы рассказывали о том, что в рамках акции "Сад памяти" в Петербурге высадят свыше 6 тыс. деревьев. Определено более 60 локаций, среди которых – парк Малиновка, Малый Ильинский сад, скверы Спасателей, Блокадников и Чесменский, парк Новознаменка и другие. Кроме того, посадки растений состоятся на территории лесов.

Фото: пресс-служба Смольного