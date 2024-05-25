В рамках акции "Сад памяти" в Петербурге высадят свыше 6 тыс. деревьев

"Сад памяти" посвящен 80-летию Победы, стартует акция 12 апреля.

Петербург в 2025 году снова присоединился к акции "Сад памяти". Мероприятие проводят в РФ и за ее пределами с 2020 года. Ежегодно высаживают порядка 30 млн деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщили в городской администрации 10 апреля.

"Сад памяти" посвящен 80-летию Победы, стартует акция 12 апреля. Определено более 60 локаций, среди которых – парк Малиновка, Малый Ильинский сад, скверы Спасателей, Блокадников и Чесменский, парк Новознаменка и другие. Кроме того, посадки растений состоятся на территории лесов. Для озеленения используют лиственницы, сосны, ивы, дубы, липы, яблони, березы, рябину и сирень. Всего посадят свыше 6 тыс. деревьев и кустарников.

Для участия можно записаться по номеру телефона: 556-85-77, с 08:00 до 17:00 (с понедельника по четверг) и с 08:00 до 16:00 (в пятницу).

Ранее мы рассказывали о том, что в выставочном комплексе "Горэлектротранс" пройдет цикл открытых лекций к 80-летию Победы.

Фото: пресс-служба Смольного